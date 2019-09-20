Мамина пополнила состав сборной России на ЧМ-2019 по лёгкой атлетике

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) пригласила россиянку Алёну Мамину, специализирующуюся в беге на 400 м, выступить на чемпионате мира в Дохе. Напомним, финальная заявка на ЧМ-2019 закрылась в ночь с 16 на 17 сентября, в ней оказалось 29 россиян, которые выступят в нейтральном статусе из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

В связи с тем что в некоторых видах программы отдельные квалифицировавшиеся на ЧМ спортсмены по разным причинам не смогут принять участие в турнире, IAAF направила индивидуальные приглашения ряду спортсменов. В числе приглашённых оказались и две россиянки — Мамина (400 м) и Полина Миллер (200 м), сообщает пресс-служба ВФЛА.

Миллер, квалифицировавшаяся в Доху в беге на 400 м, от выступления в беге на дистанции 200 м отказалась. Мамина пополнила команду российских спортсменов, которые выступят в Дохе. Таким образом, в ЧМ-2019 примут участие 30 российских легкоатлетов. В беге на 400 м помимо Маминой выступят Миллер и Ксения Аксёнова.