Дина Аверина в третий раз выиграла ЧМ по художественной гимнастике в многоборье

Россиянка Дина Аверина в третий раз подряд выиграла чемпионат мира по художественной гимнастике в многоборье, став лучшей в Баку. Ранее Дина становилась лучшей по сумме выступлений с четырьмя предметами на первенствах планеты в 2017 и 2018 годах.

Второе место заняла Арина Аверина, бронзовым призёром стала Линой Ашрам из Израиля.

Ранее на чемпионате мира в Баку Дина Аверина завоевала золотые медали в упражнениях с мячом, лентой и булавами, а также в командном турнире. Дина завоевала 13-е золото чемпионатов мира в карьере.

Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Баку, Азербайджан

Индивидуальное многоборье

1. Дина Аверина (Россия) – 91,400.

2. Арина Аверина (Россия) – 91,100.

3. Линой Ашрам (Израиль) – 89,700.