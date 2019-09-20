Дина Аверина в третий раз выиграла ЧМ по художественной гимнастике в многоборье
Россиянка Дина Аверина в третий раз подряд выиграла чемпионат мира по художественной гимнастике в многоборье, став лучшей в Баку. Ранее Дина становилась лучшей по сумме выступлений с четырьмя предметами на первенствах планеты в 2017 и 2018 годах.
Второе место заняла Арина Аверина, бронзовым призёром стала Линой Ашрам из Израиля.
Ранее на чемпионате мира в Баку Дина Аверина завоевала золотые медали в упражнениях с мячом, лентой и булавами, а также в командном турнире. Дина завоевала 13-е золото чемпионатов мира в карьере.
Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Баку, Азербайджан
Индивидуальное многоборье
1. Дина Аверина (Россия) – 91,400.
2. Арина Аверина (Россия) – 91,100.
3. Линой Ашрам (Израиль) – 89,700.
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