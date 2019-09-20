Грищук и Витюгов с побед стартовали в четвёртом круге Кубка мира ФИДЕ

Российские шахматисты Александр Грищук и Никита Витюгов одержали победу в первых партиях четвёртого раунда Кубка мира ФИДЕ, который проходит в Ханты-Мансийске. Грищук белыми фигурами победил американца Леньера Домингеса, Витюгов, также белыми, нанёс поражение американцу Уэсли Со.

Россиянин Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Юй Янъи, Кирилл Алексеенко чёрными разошёлся миром с китайцем Динь Лижэнем.

Пётр Свидлер чёрными фигурами уступил французу Максиму Вашье-Лаграву.

Также результативной стала партия между поляком Яном-Кшиштофом Дудой, игравшим белыми, и представителем США Джеффри Шонгом. Победу одержал польский шахматист.

Вторые партии четвёртого раунда Кубка мира пройдут 21 сентября.