Грищук и Витюгов с побед стартовали в четвёртом круге Кубка мира ФИДЕ
Российские шахматисты Александр Грищук и Никита Витюгов одержали победу в первых партиях четвёртого раунда Кубка мира ФИДЕ, который проходит в Ханты-Мансийске. Грищук белыми фигурами победил американца Леньера Домингеса, Витюгов, также белыми, нанёс поражение американцу Уэсли Со.
Россиянин Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Юй Янъи, Кирилл Алексеенко чёрными разошёлся миром с китайцем Динь Лижэнем.
Пётр Свидлер чёрными фигурами уступил французу Максиму Вашье-Лаграву.
Также результативной стала партия между поляком Яном-Кшиштофом Дудой, игравшим белыми, и представителем США Джеффри Шонгом. Победу одержал польский шахматист.
Вторые партии четвёртого раунда Кубка мира пройдут 21 сентября.
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