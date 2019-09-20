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Зеппельт: ВАДА подозревает Россию в подтасовке данных московской лаборатории

Зеппельт: ВАДА подозревает Россию в подтасовке данных московской лаборатории
Другие / Прочие виды спорта 0

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный фильмами-расследованиями о допинге в российском спорте, сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подозревает Россию в подтасовке допинг-проб из московской лаборатории, переданных в начале 2019 года ВАДА.

«Россия подозревается в манипулировании данными московской лаборатории, предоставленными ВАДА в начале 2019 года. Комитет по соответствию проинформирует исполком ВАДА об этом на встрече в Токио на следующей неделе. Процедура несоблюдения Россией кодекса ВАДА уже запущена», — написал Зеппельт на своей странице в «Твиттере».

Российское антидопинговое агентство РУСАДА было восстановлено при условии передачи к определённому сроку данных московской антидопинговой лаборатории. До этого в распоряжении ВАДА оказалась копия данных, предоставленная информатором агентства Григорием Родченковым.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Patrik Stollarz/Bongarts/Getty Images

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