Винер-Усманова: приходится работать как раб на галерах

Президент федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова отметила, что было очень важно взять две медали в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Баку. Дина Аверина одержала победу, а её сестра Арина стала второй.

«Очень довольна и рада, что две российские гимнастки снова стоят на пьедестале чемпионата мира. На прошлом турнире их разбавила Линой Ашрам из Израиля, но теперь Дина и Арина снова вместе друг за другом, причём разрыв между ними очень маленький, всего 0,3 балла. Арина великолепно сделала последнее упражнение с булавами, под русскую народную музыку из репертуара ансамбля Игоря Моисеева. День был очень серьёзный, разыгрывались медали в олимпийской дисциплине, поэтому выиграть две награды накануне Игр очень важно. Девочки держались молодцом — Дина сделала ошибку, но потом выправилась своими и моими очень серьёзными усилиями. Как говорится, бог прислал мне нужные слова, которыми я смогла убедить Дину работать дальше. Я докладывала им все оценки, они взрослые девочки и знают, что нужно делать, чтобы показать нужный результат», — приводит слова Винер-Усмановой «Команда России».

Также глава федерации заявила, что не может позволить себе даже минутной слабости, как её подопечные. Индивидуальные соревнования завершились выступлением Арины Авериной с булавами. Спортсменка получила высшую оценку дня (24,050) и расплакалась.

«Нет, никогда не позволяю себе этого делать. Есть радость, и есть огромный труд, который даже не дал мне возможность выйти на последний вид и вывести Арину. Чувствовала себя полностью опустошённой. Тем более что завтра начинаются групповые упражнения. К сожалению или к радости, я многостаночница, приходится работать, как говорит президент нашей страны, как раб на галерах».