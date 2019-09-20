Фигурист Алиев выиграл короткую программу на турнире в Братиславе

Российский фигурист Дмитрий Алиев занимает первое место после короткой программы на предсезонном турнире серии «челленджер» Nepela Memorial в Братиславе (Словакия). Алиев исполнил два четверных прыжка – лутц в каскаде с тройным тулупом и отдельный тулуп в четыре оборота.

Второе место занимает Денис Васильевс из Латвии, прокатавший программу без четверных. На третьей позиции располагается Александр Самарин. Упав после исполнения четверного лутца, россиянин остался без каскада, а четверной флип выполнил в степ-аут.



Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Nepela Memorial. Братислава, Словакия

Мужчины. Короткая программа

1. Дмитрий Алиев (Россия) – 101,49.

2. Денис Васильевс (Латвия) – 79,76,

3. Александр Самарин (Россия) – 79,56.