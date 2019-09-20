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Фигурист Алиев выиграл короткую программу на турнире в Братиславе

Фигурист Алиев выиграл короткую программу на турнире в Братиславе
Другие / Фигурное катание 0

Российский фигурист Дмитрий Алиев занимает первое место после короткой программы на предсезонном турнире серии «челленджер» Nepela Memorial в Братиславе (Словакия). Алиев исполнил два четверных прыжка – лутц в каскаде с тройным тулупом и отдельный тулуп в четыре оборота.

Второе место занимает Денис Васильевс из Латвии, прокатавший программу без четверных. На третьей позиции располагается Александр Самарин. Упав после исполнения четверного лутца, россиянин остался без каскада, а четверной флип выполнил в степ-аут.

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Nepela Memorial. Братислава, Словакия
Мужчины. Короткая программа

1. Дмитрий Алиев (Россия) – 101,49.
2. Денис Васильевс (Латвия) – 79,76,
3. Александр Самарин (Россия) – 79,56.

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