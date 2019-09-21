Тренер Чена — о четверных прыжках юных фигуристок: какими они будут в 40 лет?

Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян, под руководством которого занимается известный мастер четверных прыжков, двукратный чемпион мира Натан Чен, обеспокоен тем, что юные фигуристки в погоне за четверными прыжками не думают о своём здоровье.
«Я хочу посмотреть, что будет с этими девушками. Будут ли они делать эти прыжки в возрасте 18 или 19 лет? Они выполняют эти прыжки с телами, которые ещё не развились, с костями, которые всё ещё растут. Какими они будут в 40 лет? Будут ли им нужны новые бёдра после всех этих прыжков? Возможно, врач или физиотерапевт должны поговорить с ними до того, как случится непоправимое», — приводит слова Арутюняна NBC.
Также тренер призвал повысить минимальный возраст для участия в соревнованиях взрослых с 15 до 18 лет. Арутюнян понимает, что это не помешает фигуристкам пробовать прыгать четверные. Однако меняющиеся с возрастом тела спортсменок будут мешать им излишне усердствовать.
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