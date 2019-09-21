Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Тренер Чена — о четверных прыжках юных фигуристок: какими они будут в 40 лет?

Тренер Чена — о четверных прыжках юных фигуристок: какими они будут в 40 лет?
Другие / Фигурное катание 0

Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян, под руководством которого занимается известный мастер четверных прыжков, двукратный чемпион мира Натан Чен, обеспокоен тем, что юные фигуристки в погоне за четверными прыжками не думают о своём здоровье.

«Я хочу посмотреть, что будет с этими девушками. Будут ли они делать эти прыжки в возрасте 18 или 19 лет? Они выполняют эти прыжки с телами, которые ещё не развились, с костями, которые всё ещё растут. Какими они будут в 40 лет? Будут ли им нужны новые бёдра после всех этих прыжков? Возможно, врач или физиотерапевт должны поговорить с ними до того, как случится непоправимое», — приводит слова Арутюняна NBC.

Также тренер призвал повысить минимальный возраст для участия в соревнованиях взрослых с 15 до 18 лет. Арутюнян понимает, что это не помешает фигуристкам пробовать прыгать четверные. Однако меняющиеся с возрастом тела спортсменок будут мешать им излишне усердствовать.

13-летняя россиянка изменила фигурное катание. Прыжок Валиевой вошёл в историю
Воспитанница Тутберидзе Камила Валиева на этапе юниорского Гран-при исполнила лучший четверной прыжок в истории фигурного катания!

Источник: NBC Sports

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент