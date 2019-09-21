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Тарасова и Морозов заняли второе место на турнире серии «челленджер» в США

Тарасова и Морозов заняли второе место на турнире серии «челленджер» в США
Другие / Фигурное катание 0

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми по итогам соревнований серии «челленджер» в Солт-Лейк-Сити (США).

Российский дуэт получил оценку 74,85 балла за выступление в короткой программе и 119,11 за произвольные выступления. Суммарные 194,69 балла не позволили им обойти американскую пару Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледюк (205,58). Призовую тройку замкнули представители Китая Пэн Чэн и Цзинь Ян (184,04). Интересно, что после короткой программы призовая тройка располагалась в аналогичном порядке.

U.S. International Figure Skating Classic. Солт-Лейк-Сити, США

1. Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледюк (США) — 205,58
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 194,69
3. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 184,04.

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