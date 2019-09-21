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Волейболисты Семёнов и Лешуков пробились в финальный этап отбора ОИ-2020

Волейболисты Семёнов и Лешуков пробились в финальный этап отбора ОИ-2020
Другие / Прочие виды спорта 0

Россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков одержали победу в заключительном матче третьего квалификационного турнира Олимпийских игр в Токио по пляжному волейболу. В двух партиях ими была одержана победа над поляками Бартошем Лосякой и Петером Кенторой — 2:0 (21:14, 21:17).

Таким образом, Лешуков и Семенов победили во всех трех матчах группового этапа и обеспечили себе участие в финальном раунде квалификации ОИ.

Напомним, отборочный турнир начали 16 пар. До финального этапа отбора добрались четыре команды, которые будут разбиты на пары. Победитель каждой из них получит лицензию на Олимпиаду-2020. Две финальные встречи состоятся 22 сентября.

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