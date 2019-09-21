Волейболисты Семёнов и Лешуков пробились в финальный этап отбора ОИ-2020

Россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков одержали победу в заключительном матче третьего квалификационного турнира Олимпийских игр в Токио по пляжному волейболу. В двух партиях ими была одержана победа над поляками Бартошем Лосякой и Петером Кенторой — 2:0 (21:14, 21:17).



Таким образом, Лешуков и Семенов победили во всех трех матчах группового этапа и обеспечили себе участие в финальном раунде квалификации ОИ.



Напомним, отборочный турнир начали 16 пар. До финального этапа отбора добрались четыре команды, которые будут разбиты на пары. Победитель каждой из них получит лицензию на Олимпиаду-2020. Две финальные встречи состоятся 22 сентября.