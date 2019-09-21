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Волейболисты Семёнов и Лешуков не смогли добыть олимпийскую лицензию для России

Волейболисты Семёнов и Лешуков не смогли добыть олимпийскую лицензию для России
Другие / Прочие виды спорта 0

Россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков проиграли в финале квалификационного турнира по пляжному волейболу на Олимпийские игры в Токио — 2020. В трёх партиях они уступили представителям Латвии Мартину Плавинсу и Эдгару Тоцу — 1:2 (21:12, 20:22, 8:15).

Таким образом, россияне не сумели завоевать олимпийскую лицензию для России. Напомним, Лешуков и Семёнов ранее прошли три раунда отбора.

В другой финальной паре сыграют представители Нидерландов Александр Брауэр и Роберт Меувсен и итальянская пара Паоло Николаи/Даниэле Лупо.

Невзирая на поражение Константина и Ильи, представители России в пляжном волейболе на Играх в Токио будут. Ранее Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали победителями чемпионата мира, что гарантировало им участие в Олимпиаде.

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