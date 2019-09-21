Волейболисты Семёнов и Лешуков не смогли добыть олимпийскую лицензию для России

Россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков проиграли в финале квалификационного турнира по пляжному волейболу на Олимпийские игры в Токио — 2020. В трёх партиях они уступили представителям Латвии Мартину Плавинсу и Эдгару Тоцу — 1:2 (21:12, 20:22, 8:15).
Таким образом, россияне не сумели завоевать олимпийскую лицензию для России. Напомним, Лешуков и Семёнов ранее прошли три раунда отбора.
В другой финальной паре сыграют представители Нидерландов Александр Брауэр и Роберт Меувсен и итальянская пара Паоло Николаи/Даниэле Лупо.
Невзирая на поражение Константина и Ильи, представители России в пляжном волейболе на Играх в Токио будут. Ранее Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали победителями чемпионата мира, что гарантировало им участие в Олимпиаде.
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