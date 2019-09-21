Президент IAAF: хочу, чтобы ВФЛА восстановили в правах

Президент Международный федерации лёгкой атлетики (IAAF) Себастьян Коу заявил, что рассчитывает на восстановление в правах Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).



«В первую очередь хочется сказать, что ВФЛА движется в правильном направлении. Да, проблема с дисквалифицированными, но продолжающими работу тренерами остаётся. Порой тяжело проконтролировать ситуацию на такой большой территории, однако это одно из требований для восстановления ВФЛА в правах, это важно.



Впереди ещё много работы по анализу данных, объём их просто огромен. Важно, что Россия предоставила их. Как бы то ни было, вопрос о восстановлении будет решаться исходя из рекомендаций специальной рабочей группы. Конечно, я хочу, чтобы все критерии были выполнены и Россия вернулась в качестве восстановленной федерации, но только на тех основаниях, что более не будет угроз чистым спортсменам», — цитирует Коэ Reuters.



Напомним, членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. 23 сентября 2019 года пройдёт очередное заседание совета IAAF, на котором будет рассмотрен вопрос восстановления ВФЛА в правах.