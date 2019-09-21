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Россиянин Баев завоевал золотую медаль чемпионата мира по вольной борьбе

Россиянин Баев завоевал золотую медаль чемпионата мира по вольной борьбе
Другие / Борьба 0

Российский борец вольного стиля Давид Баев завоевал золото чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Нур-Султане (Казахстан). В решающей схватке весовой категории до 70 кг Баев одержал уверенную победу над представителем Казахстана Нуркожей Капановым — 14:2.

Ранее ещё два российских борца вольного стиля завоевали золотые медали мирового первенства: Заур Угуев оказался сильнее Сулеймана Атли из Турции, а Гаджимурат Рашидов одолел казахстанца Даулета Ниязбекова.

Сегодня ещё один представитель России поспорит за золото чемпионата мира. Заурбек Сидаков, выступающий в вольной борьбе в весовой категории до 74 кг сразится с итальянцем Франком Чамизо.

Чемпионат мира завершится в воскресенье, 22 сентября.

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