Россиянин Баев завоевал золотую медаль чемпионата мира по вольной борьбе
Российский борец вольного стиля Давид Баев завоевал золото чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Нур-Султане (Казахстан). В решающей схватке весовой категории до 70 кг Баев одержал уверенную победу над представителем Казахстана Нуркожей Капановым — 14:2.
Ранее ещё два российских борца вольного стиля завоевали золотые медали мирового первенства: Заур Угуев оказался сильнее Сулеймана Атли из Турции, а Гаджимурат Рашидов одолел казахстанца Даулета Ниязбекова.
Сегодня ещё один представитель России поспорит за золото чемпионата мира. Заурбек Сидаков, выступающий в вольной борьбе в весовой категории до 74 кг сразится с итальянцем Франком Чамизо.
Чемпионат мира завершится в воскресенье, 22 сентября.
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