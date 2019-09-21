Борец-вольник Жабраилов завоевал бронзу чемпионата мира в весе до 92 кг
Российский борец вольного стиля Алихан Жабраилов стал бронзовым призёром чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Нур-Султане (Казахстан). В схватке за третье место в весовой категории до 92 кг Жабраилов одолел Георгия Рубаева из Молдавии со счётом 3:2. Ещё одну бронзу завоевал Иракли Мцитури из Грузии. В финальной схватке в этом весе американец Джейден Кокс нанёс поражение Алирезе Карими из Ирана – 4:0.
В весовой категории до 125 кг Россия осталась без медалей. Алан Хугаев ещё на ранней стадии плей-офф уступил Александру Хоцяновскому из Украины, который не сумел выйти в финал и довольствовался бронзовой медалью.
Ранее сегодня чемпионами мира стали россияне Давид Баев (до 70 кг) и Заурбек Сидаков (до 74 кг).
Россиянин Баев завоевал золотую медаль чемпионата мира по вольной борьбе
Россиянин Сидаков — победитель чемпионата мира по вольной борьбе
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