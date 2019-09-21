14-летняя теннисистка из Абхазии пропала в Москве. Она сбежала с парнем

В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии Эрика Кварчия. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.



Спортсменка живёт в Самаре и учится в школе олимпийского резерва. Неделю назад она участвовала в турнире по настольному теннису в Сочи, заняв первое место. Этот успех позволил ей выполнить норматив, необходимый для присвоения звания мастера спорта России.



18 сентября Эрика вылетела из Самары в Москву, после чего перестала выходить на связь. В распоряжении СМИ оказались кадры с камеры видеонаблюдения аэропорта «Внуково». На них запечатлена Эрика, обнимающаяся с неизвестным молодым человеком. Сообщается, что на протяжении нескольких недель она переписывалась с незнакомцем в социальных сетях. Абхазская полиция обратилась за помощью к московским коллегам, но найти спортсменку пока не удаётся.