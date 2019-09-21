Синицина и Кацалапов выиграли турнир в Братиславе в танцах на льду

Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержал победу на предсезонном турнире серии «челленджер» Nepela Memorial, который проходит в Братиславе (Словакия). Серебряными призёрами стали представляющие Испанию Сара Уртадо и Кирилл Халявин. Третье место занял американский дуэт Лоррейн Макнамара/Куинн Карпентер.

Россияне Бетина Попова и Сергей Мозгов стали пятыми в произвольном танце, но сумели сохранить четвёртое место по сумме двух программ.

Софья Евдокимова и Егор Базин — седьмые.

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер». Nepela Memorial. Братислава, Словакия

Танцы на льду

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 198,14.

2. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) – 188,97.

3. Лоррейн Макнамара/Куинн Карпентер (США) – 183,47.

4. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) – 174,12…

7. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) – 164,62.