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Синицина и Кацалапов выиграли турнир в Братиславе в танцах на льду

Синицина и Кацалапов выиграли турнир в Братиславе в танцах на льду
Другие / Фигурное катание 0

Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержал победу на предсезонном турнире серии «челленджер» Nepela Memorial, который проходит в Братиславе (Словакия). Серебряными призёрами стали представляющие Испанию Сара Уртадо и Кирилл Халявин. Третье место занял американский дуэт Лоррейн Макнамара/Куинн Карпентер.

Россияне Бетина Попова и Сергей Мозгов стали пятыми в произвольном танце, но сумели сохранить четвёртое место по сумме двух программ.

Софья Евдокимова и Егор Базин — седьмые.

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер». Nepela Memorial. Братислава, Словакия
Танцы на льду

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 198,14.
2. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) – 188,97.
3. Лоррейн Макнамара/Куинн Карпентер (США) – 183,47.
4. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) – 174,12…
7. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) – 164,62.

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