Исинбаева будет развивать студенческий спорт в России

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева стала председателем Ассоциации студенческих спортивных клубов России (АССК). Голосование за нового руководителя организации прошло накануне в Москве, в рамках V внеочередного съезда АССК.

На встрече со студентами известная спортсменка и член МОК пообещала, что займется развитием вверенной ей организации на всех уровнях, в том числе, на международной арене.

Во время съезда активисты также выбрали сопредседателей АССК России. Одним из них стал гроссмейстер Сергей Карякин.

В задачи нового руководства входит работа по продвижению и популяризации массового спорта среди российского студенчества. Как подчеркнули Исинбаева и Карякин, они готовы вывести организацию на качественно новый уровень, сделать её более узнаваемой в стране и за её пределами, сохранив при этом существующие проекты.

Вячеслав Морозов, ранее занимавший пост председателя АССК России, по настоятельным просьбам участников съезда согласился остаться в Ассоциации в составе координационного совета – органа, принимающего стратегические решения.

Напомним, АССК России – молодёжная организация, которая занимается обучением управленцев в сфере массового студенческого спорта, а также проводит соревнования и различные мероприятия для спортсменов-любителей. В состав Ассоциации входит 350 клубов из 71 региона.