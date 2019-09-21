Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Тарасова поздравила 15-летнюю Трусову, побившую два мировых рекорда Загитовой

Тарасова поздравила 15-летнюю Трусову, побившую два мировых рекорда Загитовой
Другие / Фигурное катание 0

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила 15-летнюю россиянку Александру Трусову, обновившую сразу два мировых рекорда — в произвольной программе (163,78) и по сумме двух программ (238,69).

«Поздравляю весь преподавательско-тренерский состав с выдающимся результатом. Сашка — чудесная девчонка, и она ведь ещё не всё сделала, потому что пока почему-то в женском одиночном катании нельзя делать в короткой программе четверные прыжки, а мужчинам можно. Логики никакой я не вижу в этом «не разрешено». Убрать это «не» — и, думаю, результат будет под 300 баллов.

Но им таким образом процесс не удастся остановить. Ещё раз поздравляю её и всех её подруг, товарищей, у которых она училась, и которые все вышли из этой группы», — приводит слова Тарасовой «Р-Спорт».

Напомним, прежние мировые рекорды принадлежали олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент