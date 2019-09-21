Тарасова поздравила 15-летнюю Трусову, побившую два мировых рекорда Загитовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила 15-летнюю россиянку Александру Трусову, обновившую сразу два мировых рекорда — в произвольной программе (163,78) и по сумме двух программ (238,69).
«Поздравляю весь преподавательско-тренерский состав с выдающимся результатом. Сашка — чудесная девчонка, и она ведь ещё не всё сделала, потому что пока почему-то в женском одиночном катании нельзя делать в короткой программе четверные прыжки, а мужчинам можно. Логики никакой я не вижу в этом «не разрешено». Убрать это «не» — и, думаю, результат будет под 300 баллов.
Но им таким образом процесс не удастся остановить. Ещё раз поздравляю её и всех её подруг, товарищей, у которых она училась, и которые все вышли из этой группы», — приводит слова Тарасовой «Р-Спорт».
Напомним, прежние мировые рекорды принадлежали олимпийской чемпионке Алине Загитовой.
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