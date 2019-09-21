Горшков — о рекордах Трусовой: таких цифр я даже не слышал никогда

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков поздравил двукратную чемпионку мира среди юниоров Александру Трусову с блестящим дебютом на международном турнире среди взрослых. На соревнованиях в Братиславе 15-летняя Трусова, исполнив три четверных прыжка, побила рекорды олимпийской чемпионки Алины Загитовой в произвольной программе (163,78) и по сумме двух выступлений (238,69). Предыдущие рекорды — 158,50 и 238,43 соответственно.
«Молодец, очень волновались за неё, беспокоились, это её дебют во взрослом уровне. Невероятно, таких цифр я даже не слышал никогда, она боец. Поздравляю её, Этери Георгиевну Тутберидзе, Сергея Дудакова и, конечно, Даниила Глейхенгауза от всей души», — приводит слова Горшкова ТАСС.
Президент национальной федерации рассказал также, за счёт чего Трусова может ещё улучшить свои результаты.
«Я знаю, что она учит тройной аксель. Дело в том, что четверные прыжки нельзя делать в короткой программе, а аксель — можно. Я сам видел, что она упорно учит этот прыжок», — сказал Горшков.
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