Рекордная произвольная программа Трусовой с тремя четверными прыжками. Видео

В произвольной программе на международном турнире серии «челленджер» Nepela Memorial в Братиславе двукратная чемпионка мира среди юниоров россиянка Александра Трусова одержала победу с рекордными баллами.
Трусова исполнила три четверных прыжка — лутц и два тулупа, один из которых в каскаде с тройным тулупом. Затем фигуристка прыгнула двойной аксель. Во второй части программы она сделала каскады тройной лутц — двойной ритбергер, тройной лутц — ойлер — тройной сальхов и сольный тройной флип. Все остальные элементы программы были четвёртого уровня сложности. Единственная помарку Александра допустила в каскаде тройной лутц — двойной ритбергер.
Даже при неидеальном исполнении ученица Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза переписала мировые достижения в произвольной программе (163,78) и по сумме двух выступлений (238,69), которые принадлежали олимпийской чемпионке Алине Загитовой. Предыдущие рекорды — 158,50 и 238,43 соответственно.
Трусова стала первой в истории фигуристкой, исполнившей в одной программе три прыжка в четыре оборота.
Видео доступно на канале Figure Skating Tube в YouTube.
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