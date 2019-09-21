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Рекордная произвольная программа Трусовой с тремя четверными прыжками. Видео

Рекордная произвольная программа Трусовой с тремя четверными прыжками. Видео
Другие / Фигурное катание 0

В произвольной программе на международном турнире серии «челленджер» Nepela Memorial в Братиславе двукратная чемпионка мира среди юниоров россиянка Александра Трусова одержала победу с рекордными баллами.

Трусова исполнила три четверных прыжка — лутц и два тулупа, один из которых в каскаде с тройным тулупом. Затем фигуристка прыгнула двойной аксель. Во второй части программы она сделала каскады тройной лутц — двойной ритбергер, тройной лутц — ойлер — тройной сальхов и сольный тройной флип. Все остальные элементы программы были четвёртого уровня сложности. Единственная помарку Александра допустила в каскаде тройной лутц — двойной ритбергер.

Даже при неидеальном исполнении ученица Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза переписала мировые достижения в произвольной программе (163,78) и по сумме двух выступлений (238,69), которые принадлежали олимпийской чемпионке Алине Загитовой. Предыдущие рекорды — 158,50 и 238,43 соответственно.

Трусова стала первой в истории фигуристкой, исполнившей в одной программе три прыжка в четыре оборота.

Видео доступно на канале Figure Skating Tube в YouTube.

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