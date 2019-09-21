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Российские волейболисты вышли в четвертьфинал ЧЕ, разгромив Грецию

Российские волейболисты вышли в четвертьфинал ЧЕ, разгромив Грецию
Другие / Волейбол 0

Мужская сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. В 1/8 финала действующие чемпионы Старого Света разгромили команду Греции со счётом 3:0 (25:16, 25:15, 25:16).

Самым результативным игроком матча стал доигровщик сборной России Дмитрий Волков, принёсший команде 18 очков. 12 баллов на счету Ивана Яковлева, 11 — у Максима Михайлова. По 2 эйса подали Яковлев и Егор Клюка. Кроме того, Яковлев набрал 4 очка на блоке, Волков и Дмитрий Мусэрский — по 3.

23 сентября в матче за выход в полуфинал сборная России с победителем матча Болгария — Словения, который состоится сегодня в Любляне позднее.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Любляна, Словения
1/8 финала

Россия — Греция — 3:0 (25:16, 25:15, 25:16).

ЧЕ-2019 (м). 1/8 финала
21 сентября 2019, суббота. 18:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Греция
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