Россиянки выиграли многоборье групп на ЧМ по художественной гимнастике

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотую медаль чемпионата мира, который проходит в Баку (Азербайджан), в многоборье среди групп.
Вера Бирюкова, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло и Мария Толкачёва набрали в сумме за два упражнения 58,700 балла. Серебряными призёрами стали японские гимнастки, получившие от судей 58,200 балла, бронзу завоевали спортсменки болгарской команды с результатом 58,000.
Отметим, что за упражнение с обручами и булавами россиянки получили только третьи оценки дня, а в упражнении с пятью мячами были столь безупречны, что сумели обойти соперниц.
22 сентября программу чемпионата мира завершат финалы в отдельных видах программы среди групп.
Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Баку, Азербайджан
Группы. Многоборье
1. Россия – 58,700.
2. Япония – 58,200.
3. Болгария – 58,000.
- 21 сентября 2019
-
21:30
-
21:12
-
21:00
-
20:21
-
19:56
-
19:44
-
19:32
-
19:17
-
19:02
-
18:49
-
18:43
-
18:29
-
18:06
-
17:56
-
17:40
-
17:37
-
17:23
-
16:45
-
16:29
-
16:13
-
15:31
-
14:43
-
12:42
-
11:48
-
11:00
-
10:15
-
10:14
-
09:44
-
01:06
-
00:15
- 20 сентября 2019
-
23:54
-
23:36
-
23:20
-
22:53
-
22:32