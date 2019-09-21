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Россиянки выиграли многоборье групп на ЧМ по художественной гимнастике

Россиянки выиграли многоборье групп на ЧМ по художественной гимнастике
Другие / Прочие виды спорта 0

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотую медаль чемпионата мира, который проходит в Баку (Азербайджан), в многоборье среди групп.

Вера Бирюкова, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло и Мария Толкачёва набрали в сумме за два упражнения 58,700 балла. Серебряными призёрами стали японские гимнастки, получившие от судей 58,200 балла, бронзу завоевали спортсменки болгарской команды с результатом 58,000.

Отметим, что за упражнение с обручами и булавами россиянки получили только третьи оценки дня, а в упражнении с пятью мячами были столь безупречны, что сумели обойти соперниц.

22 сентября программу чемпионата мира завершат финалы в отдельных видах программы среди групп.

Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Баку, Азербайджан
Группы. Многоборье

1. Россия – 58,700.
2. Япония – 58,200.
3. Болгария – 58,000.

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