Россиянки выиграли многоборье групп на ЧМ по художественной гимнастике

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотую медаль чемпионата мира, который проходит в Баку (Азербайджан), в многоборье среди групп.

Вера Бирюкова, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло и Мария Толкачёва набрали в сумме за два упражнения 58,700 балла. Серебряными призёрами стали японские гимнастки, получившие от судей 58,200 балла, бронзу завоевали спортсменки болгарской команды с результатом 58,000.

Отметим, что за упражнение с обручами и булавами россиянки получили только третьи оценки дня, а в упражнении с пятью мячами были столь безупречны, что сумели обойти соперниц.

22 сентября программу чемпионата мира завершат финалы в отдельных видах программы среди групп.

Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Баку, Азербайджан

Группы. Многоборье

1. Россия – 58,700.

2. Япония – 58,200.

3. Болгария – 58,000.