Конеру сохраняет лидерство на этапе Гран-при ФИДЕ в Сколково, Горячкина — третья

В Деловом центре Сколково сыграны партии предпоследнего, 10-го тура первого этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин. Единолично возглавляющая турнирную таблицу индианка Хампи Конеру сыграла вничью с россиянкой Екатериной Лагно. Чемпионка мира китаянка Цзюй Вэньцзюнь свела вничью партию с претенденткой на корону — россиянкой Александрой Горячкиной. В январе 2020 года шахматисткам предстоит матч за титул.

В других партиях тура россиянка Александра Костенюк одолела Пию Крамлинг, Валентина Гунина переиграла Дронавалли Харику, Алина Кашлинская взяла верх над Антуанетой Стефановой, вничью сыграли Элизабет Петц и Мари Себаг.

Судьба первого места решится в заключительном, 11-м туре в очном поединке лидеров Хампи Конеру — Цзюй Вэньцзюнь.

Положение участниц после 10-го тура



1. Конеру (Индия) — 7,5 очков из 10.

2. Цзюй Вэньцзюнь (Китай) — 7.

3. Горячкина (Россия) — 6,5.

4. Лагно (Россия) — 6.

5. Гунина (Россия) — 5,5,

6. Петц (Германия) — 5,

7-9. Кашлинская, Костенюк (обе — Россия), Харика (Индия) — по 4,5.

10. Себаг (Франция) — 3,5.

11. Стефанова (Болгария) — 3.

12. Крамлинг (Швеция) — 2,5.