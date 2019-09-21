Конеру сохраняет лидерство на этапе Гран-при ФИДЕ в Сколково, Горячкина — третья

В Деловом центре Сколково сыграны партии предпоследнего, 10-го тура первого этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин. Единолично возглавляющая турнирную таблицу индианка Хампи Конеру сыграла вничью с россиянкой Екатериной Лагно. Чемпионка мира китаянка Цзюй Вэньцзюнь свела вничью партию с претенденткой на корону — россиянкой Александрой Горячкиной. В январе 2020 года шахматисткам предстоит матч за титул.
В других партиях тура россиянка Александра Костенюк одолела Пию Крамлинг, Валентина Гунина переиграла Дронавалли Харику, Алина Кашлинская взяла верх над Антуанетой Стефановой, вничью сыграли Элизабет Петц и Мари Себаг.
Судьба первого места решится в заключительном, 11-м туре в очном поединке лидеров Хампи Конеру — Цзюй Вэньцзюнь.
Положение участниц после 10-го тура
1. Конеру (Индия) — 7,5 очков из 10.
2. Цзюй Вэньцзюнь (Китай) — 7.
3. Горячкина (Россия) — 6,5.
4. Лагно (Россия) — 6.
5. Гунина (Россия) — 5,5,
6. Петц (Германия) — 5,
7-9. Кашлинская, Костенюк (обе — Россия), Харика (Индия) — по 4,5.
10. Себаг (Франция) — 3,5.
11. Стефанова (Болгария) — 3.
12. Крамлинг (Швеция) — 2,5.
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