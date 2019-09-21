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Фигуристы Павлюченко и Ходыкин выиграли первый этап Кубка России среди пар

Фигуристы Павлюченко и Ходыкин выиграли первый этап Кубка России среди пар
Другие / Фигурное катание 0

Спортивная пара Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин стала победителем первого этапа Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Сызрани. Павлюченко и Ходыкин выиграли как короткую, так и произвольную программу. Второе место заняли Анастасия Балабанова и Алексей Святченко, третьими стали Лина Кудрявцева и Илья Спиридонов.

Среди юниоров первенствовали Таисия Собинина/Никита Володин из Санкт-Петербурга.

Фигурное катание. Кубок России. Первый этап. Сызрань
Спортивные пары

1. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Москва) — 208,38.
2. Анастасия Балабанова/Алексей Святченко (Москва) — 194,86.
3. Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов (Москва) — 187,93.

Юниоры

1. Таисия Собинина/Никита Володин (Санкт-Петербург) — 184,57.
2. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин (Санкт-Петербург) — 182,24.
3. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Москва) — 166,42.

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