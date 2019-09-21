Сидаков — о защитие титула: позволю себе колу. Мы, борцы, её очень любим

Борец вольного стиля Заурбек Сидаков, выступающий в категории до 74 кг, за два года превратился в одну из главных олимпийских надежд России. На чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане (Казахстан) 23-летний представитель Северной Осетии Сидаков защитил завоёванный год назад титул, поочерёдно победив американца Джордана Барроуза и итальянца кубинского происхождения Франка Чамисо.
«Олимпиада? Не задавайте мне таких вопросов, пожалуйста. Я живу сегодняшним днём. Для начала надо как следует отпраздновать эту победу. Наверное, до утра посижу с друзьями. Точно себе позволю колу. Мы, борцы, её очень любим. В холодильнике, в номере, газировка уже ждёт. Правда, стоит сказать, что я могу себе её позволить и в обычные дни. И гамбургер могу съесть, если сильно приспичит. Вес никогда не гонял. Считаю, что это вопрос постоянной дисциплины и соблюдения режима. От редких послаблений ничего страшного не случится, зато себя психологически комфортнее чувствуешь. Ну, выпил я колу позавчера — сегодня выиграл чемпионат мира», — передаёт слова Сидакова корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.
- 21 сентября 2019
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