Саммельвуо: рад, что так быстро закончили встречу с Грецией в 1/8 финала

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо доволен, что команде удалось быстро обыграть команду Греции в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Матч в Любляне завершился победой россиян со счётом 3:0 (25:16, 25:15, 25:16) за 71 минуту.
«Я рад, что мы так быстро закончили встречу. Наша игра в атаке намного превосходила оборонительные действия соперника на протяжении всей игры. Я доволен, что мы показали стабильную игру в ходе этой встречи — мы прибавили в этом компоненте по ходу турнира. Теперь ждём соперника и сосредоточимся на четвертьфинале в понедельник», — приводит слова Саммельвуо официальный сайт турнира.
В 1/4 финала сборная России 23 сентября в Любляне сыграет с победителем матча 1/8 финала Словения — Болгария, который проходит в эти минуты.
- 21 сентября 2019
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