Фигуристка Константинова объяснила провал на турнире в Братиславе

Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала неудачное выступление на турнире в Братиславе.
Константинова сумела спасти короткую программу, после падения с тройного лутца добавив двойной тулуп к тройному флипу. Но в произвольной с двумя падениями стала только девятой, завершив соревнования на итоговом седьмом месте.
«Как известно, плохому танцору… Но, к сожалению, перед короткой программой у меня случилась проблема с правым коньком. И я до сих пор не понимаю, решаема ли она вообще, но я до последнего пыталась с ней справиться. Конечно, такие «второстепенные вещи» в принципе не должны кого-то интересовать. Данные прокаты никак не показали мою реальную готовность к сезону, но плохой результат, он есть. Не опускаю руки, я обязана справиться с этой неудачей и продолжать работать. Спасибо тем, кто поддерживает», — написала Константинова на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Станиславы Константиновой.
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