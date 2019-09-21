Глейхенгауз — о рекордах Трусовой и Самсонова: хороший день команды Тутберидзе

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал победу Даниила Самсонова на этапе Гран-при в Гданьске и Александры Трусовой на дебютном для фигуристки взрослом турнире в Братиславе.
«Первая золотая медаль на международных соревнованиях у Даниила Самсонова и сразу три мировых рекорда среди юниоров.
Также хочу поздравить нашу Дейнерис — Александру Трусову — с победой и двумя мировыми рекордами.
Хороший день для команды Тутберидзе. Спасибо всем, кто переживает и поддерживает наших спортсменов, они всегда стараются показывать свой максимум!» — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Даниила Глейхенгауза.
На турнире в Братиславе Трусова исполнила три четверных прыжка и побила мировые рекорды своей подруги по группе Тутберидзе Алины Загитовой в произвольной программе и по сумме двух выступлений.
- 21 сентября 2019
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