Глейхенгауз — о рекордах Трусовой и Самсонова: хороший день команды Тутберидзе

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал победу Даниила Самсонова на этапе Гран-при в Гданьске и Александры Трусовой на дебютном для фигуристки взрослом турнире в Братиславе.

«Первая золотая медаль на международных соревнованиях у Даниила Самсонова и сразу три мировых рекорда среди юниоров.

Также хочу поздравить нашу Дейнерис — Александру Трусову — с победой и двумя мировыми рекордами.

Хороший день для команды Тутберидзе. Спасибо всем, кто переживает и поддерживает наших спортсменов, они всегда стараются показывать свой максимум!» — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Даниила Глейхенгауза.

На турнире в Братиславе Трусова исполнила три четверных прыжка и побила мировые рекорды своей подруги по группе Тутберидзе Алины Загитовой в произвольной программе и по сумме двух выступлений.

15-летняя фигуристка Трусова побила мировые рекорды Загитовой