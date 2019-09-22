Словенские волейболисты станут соперниками сборной России в четвертьфинале ЧЕ

Мужская сборная Словении по волейболу стала соперником российской команды в четвертьфинале чемпионата Европы. Как и в заключительном матче группового этапа, команды встретятся в Любляне. Матч пройдёт 23 сентября.

В игре 1/8 финала словенские волейболисты одержали волевую победу над командой Болгарии со счётом 3:1 (25:27, 25:17, 25:16, 25:17). Самым результативным игроком встречи стал словенский доигровщик Клемен Чебуль, принёсший своей команде 17 очков (включая 6 эйсов). В составе сборной Болгарии по 12 очков набрали диагональный Цветан Соколов и доигровщик Мартин Атанасов.

Напомним, на групповом этапе сборная России обыграла команду Словении со счётом 3:0.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Любляна, Словения

1/8 финала

Словения — Болгария — 3:1 (25:27, 25:17, 25:16, 25:17).