Гаджиев: Кубок мира по регби — уровень, на котором ошибки не прощают

Нападающий сборной России по регби Тагир Гаджиев оценил игру команды в стартовом матче Кубка мира с Японией. Российские регбисты проиграли хозяевам турнира со счётом 10:30.

«Мы показали не самую лучшую игру. Как минимум могли взять бонус за волевое поражение. Но должен отметить нашу первую и вторую линии. Ребята стояли очень хорошо и оказали большое давление на японцев. Собственно, давление, захваты и зарабатывание очков — вот главное, о чём перед матчем говорил Лин Джонс. К сожалению, с третьим компонентом получилось не очень хорошо. Но с первыми двумя японцы сначала явно не знали, что делать.

Мы могли выиграть матч, хотя у нас большая разница по рейтингу. Я верил, что мы на это способны, если японцы не покажут лучшую игру, а мы выложимся на все сто.

Однако Кубок мира — это уровень, на котором ошибки не прощают, и соперник сегодня об этом напомнил, создав попытки буквально из ничего. Нам нужно работать над тем, чтобы такого не допускать", — цитирует Гаджиева официальный сайт Федерации регби России.