Тарасова – о мировых рекордах Трусовой: для Тутберидзе нет предела совершенству

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала успех 15-летней россиянки Александры Трусовой, обновивший сразу два мировых рекорда — в произвольной программе (163,78) и по сумме двух программ (238,69).
«Видимо, для тренера Этери Тутберидзе и её помощников предела совершенству нет, поэтому весь мир фигурного катания можно поздравить с новыми открытиями, которые принадлежат русским. И поздравить Сашку Трусову с тем, что она в это верит и с этим справляется. И выдающихся тренеров, которые заметили в ней исключительность и развивают не только её, но и всех, кто у них находится. С этим я вас всех поздравляю!» — приводит слова Тарасовой Национальная служба новостей.
Напомним, прежние мировые рекорды принадлежали олимпийской чемпионке 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) Алине Загитовой.
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