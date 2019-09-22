Ягудин — об успехах Трусовой: давайте дождёмся крупных соревнований

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин оценил перспективы 15-летней российской фигуристки Александры Трусовой на взрослом уровне.
Ранее Трусова на предсезонном турнире в Братиславе (Словакия) исполнила три четверных прыжка и побила мировые рекорды Алины Загитовой.
«Трусова планирует усложнить короткую программу тройным акселем? Очень не люблю слово «перспектива». Так и я могу поехать на Олимпиаду, но, пожалуй, моим потолком там будет сбор цветов, которые болельщики будут кидать любимым фигуристам. Это реальность. А предполагать можно всё что угодно. Не в моих правилах судить о форме спортсмена по прокатам и предсезонным стартам. Главный фактор — это результат на крупных соревнованиях. Давайте наберёмся терпения, ждать осталось совсем недолго.
У Трусовой есть задатки, чтобы выиграть всё в дебютный сезон. Но такими же шансами располагают и её основные конкурентки. В фигурном катании важную роль играют мелочи. Любая помарка может стоить титула. К тому же лёд слишком скользкий: поскользнись один раз — и сезон уже можно считать неудачным", — приводит слова Ягудина «RT на русском».
- 22 сентября 2019
-
10:58
-
10:56
-
10:36
-
10:21
-
10:17
-
10:13
-
09:41
-
09:28
-
09:25
-
09:03
-
00:05
- 21 сентября 2019
-
23:51
-
23:41
-
23:11
-
23:10
-
22:49
-
22:35
-
22:20
-
22:03
-
21:51
-
21:30
-
21:12
-
21:00
-
20:21
-
19:56
-
19:44
-
19:32
-
19:17
-
19:02
-
18:49
-
18:43
-
18:29
-
18:06
-
17:56
-
17:40