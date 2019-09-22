Ягудин — об успехах Трусовой: давайте дождёмся крупных соревнований

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин оценил перспективы 15-летней российской фигуристки Александры Трусовой на взрослом уровне.

Ранее Трусова на предсезонном турнире в Братиславе (Словакия) исполнила три четверных прыжка и побила мировые рекорды Алины Загитовой.

«Трусова планирует усложнить короткую программу тройным акселем? Очень не люблю слово «перспектива». Так и я могу поехать на Олимпиаду, но, пожалуй, моим потолком там будет сбор цветов, которые болельщики будут кидать любимым фигуристам. Это реальность. А предполагать можно всё что угодно. Не в моих правилах судить о форме спортсмена по прокатам и предсезонным стартам. Главный фактор — это результат на крупных соревнованиях. Давайте наберёмся терпения, ждать осталось совсем недолго.

У Трусовой есть задатки, чтобы выиграть всё в дебютный сезон. Но такими же шансами располагают и её основные конкурентки. В фигурном катании важную роль играют мелочи. Любая помарка может стоить титула. К тому же лёд слишком скользкий: поскользнись один раз — и сезон уже можно считать неудачным", — приводит слова Ягудина «RT на русском».