Чемпион мира борец Сидаков: посвящаю победу жертвам Беслана. Мы помним!

Борец вольного стиля Заурбек Сидаков, защитивший завоёванный год назад титул чемпиона мира в весе до 74 кг, поделился впечатлениями от успеха и посвятил победу жертвам теракта в Беслане в 2004 году.



«Я двукратный?! Вот это да! На финал настраивался как на войну, выкладывался, выиграл, но силы ещё остались. У меня всё получилось. Золотая медаль у меня, а я только ради этого сюда и приехал.



Долго не мог позволить себе колу до чемпионата? Знаете, я позволяю себе всё что хочу: колу, гамбургер, да что угодно. Вес не гоняю, могу себе позволить. Я и колу пил, когда сильно хотел. Это не главное, это не мешает.

А победу хотел бы посвятить погибшим в терракте в Беслане в 2004 году. Я тренировался в Беслане, детство там провёл. Когда в начале месяца были дни траура, вспоминали события 15-летней давности, говорили о погибших, я решил: победу на чемпионате мира посвящу тем людям, которые тогда пострадали, всем погибшим. Беслан, мы помним», — приводит слова Сидакова официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.