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Стал известен состав сборной России по регби на матч с Самоа на Кубке мира

Стал известен состав сборной России по регби на матч с Самоа на Кубке мира
Другие / Кубок мира по регби 2019 0

Тренерский штаб сборной России по регби во главе с Лином Джонсом огласил состав на второй матч Кубка мира с командой Самоа. В нём не произошло ни одного изменения по сравнению со стартовой встречей с Японией (10:30).

В основном составе появятся Валерий Морозов, Станислав Сельский, Кирилл Готовцев, Тагир Гаджиев, Андрей Остриков, Богдан Федотко, Виталий Живатов, Никита Вавилин, Василий Дорофеев, Юрий Кушнарёв, Кирилл Голосницкий, Дмитрий Герасимов, Василий Артемьев, Владимир Остроушко и Герман Давыдов.

В запасе остались Евгений Матвеев, Андрей Поливалов, Азамат Битиев, Андрей Гарбузов, Антон Сычёв, Дмитрий Перов, Рамиль Гайсин и Владислав Созонов.

Матч Россия – Самоа состоится сегодня, 22 сентября. Начало – в 13:15 мск.

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