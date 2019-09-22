Женская сборная России по волейболу обыграла Сербию на Кубке мира

Женская сборная России по волейболу в матче шестого тура Кубка мира в Японии одолела команду Сербии со счётом 3:1 (25:16, 20:25, 25:23, 25:16).



Для подопечных Серджо Бузато это пятая победа в турнире. Ранее россиянки обыграли команды Камеруна (3:0), Японии (3:2), Южной Кореи (3:0) и Доминиканской Республики (3:2), а также уступили сборной Китая (0:3).



23 сентября россиянки проведут седьмой матч на турнире. Их соперниками станет команда Аргентины.



В Кубке мира также принимают участие сборные Нидерландов, Бразилии, Аргентины, США и Кении. Победитель будет определён по итогам кругового турнира. Соревнования завершатся 29 сентября.



В 2015 году победителем женского Кубка мира стала сборная Китая. Россиянки в минувшем розыгрыше стали четвёртыми.