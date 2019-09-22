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Британский журналист: МОК не поддержит решение ВАДА об отстранении России

Британский журналист: МОК не поддержит решение ВАДА об отстранении России
Другие / Прочие виды спорта 0

Журналист издания Inside the Games Дункан Маккай, ранее работавший в The Guardian, высказался о новом скандале в российском спорте, связанном с возможными подтасовками допинг-проб из Московской лаборатории.

«Это похоже на огонь, который отказывается вырваться наружу. ВАДА предстоит принять трудное решение, понимая, что любое решение о возобновлении отстранения России почти наверняка не будет поддержано Международным олимпийским комитетом», — написал британец в своём «твиттере».

Напомним, первым о возможных манипуляциях данными допинг-проб из Московской лаборатории заявил журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный по фильмам-расследованиям о допинге в российском спорте. По информации The Telegraph, в случае подтверждения этой информации деятельность Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет повторно приостановлена, а национальную команду могут отстранить от участия в Играх-2020.

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