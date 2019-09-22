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Сборная России по вольной борьбе завоевала 5 олимпийских лицензий из 6 на ЧМ

Сборная России по вольной борьбе завоевала 5 олимпийских лицензий из 6 на ЧМ
Другие / Борьба 0

Завершился розыгрыш олимпийских лицензий на чемпионате мира по вольной борьбе, который проходит в Нур-Султане (Казахстан). Сборная России завоевала путёвки на Игры-2020 в Токио во всех категориях за исключением супертяжёлого веса.

Главный тренер национальной команды Дзамболат Тедеев надеется, что российской команде удастся добиться участия во всех видах олимпийской программы борцов. «У нас сегодня пять лицензий из шести, а шестую путёвку мы непременно доберём. У нас есть кем усилить тяжёлый вес.

Это и трёхкратный чемпион мира Билял Махов, который набирает обороты, и чемпион Евроигр Анзор Хизриев, который скоро возвращается на ковёр после травмы, а если надо, мы и Рашиду Садулаеву скажем, и он пойдёт в тяжёлый вес, и стране лицензию принесёт», — приводит слова Тедеева официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

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