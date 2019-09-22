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Российские гимнастки остались без золота впервые за 8 видов программы ЧМ в Баку

Российские гимнастки остались без золота впервые за 8 видов программы ЧМ в Баку
Другие / Прочие виды спорта 0

Сборная России по художественной гимнастике завоевала бронзовые медали в групповых упражнениях с пятью мячами на чемпионате мира, который проходит в Баку (Азербайджан).

В составе российской команды выступали Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло, Мария Толкачёва и Евгения Леванова. Судьи поставили россиянкам 28,150 балла. Первое место в групповых упражнениях с пятью мячами заняла команда Японии с результатом 29,550 балла. Обладательницами серебряных наград стали представительницы Болгарии (29,350).

Российские гимнастки впервые за восемь видов программы соревнований не смогли одержать победу. Ранее золотые медали российской сборной принесли Екатерина Селезнёва в упражнении с обручем, Дина Аверина в упражнениях с мячом, булавами, лентой и в индивидуальном многоборье. Ещё две золотые награды россиянки завоевали в командном турнире и в групповом многоборье.

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