Российские гимнастки завоевали восьмую золотую медаль на чемпионате мира в Баку

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали в упражнениях с тремя обручами и четырьмя булавами на чемпионате мира в Баку (Азербайджан). Этот вид стал заключительным в программе соревнований.
Сборную России представляли Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло, Мария Толкачёва и Евгения Леванова. За выступление спортсменки получили от арбитров 29,450 балла. Обладательницами серебряных медалей стали представительницы Японии с результатом 29,400 балла. Тройку призёров замкнула команда Италии (29,200).
Сборная России по художественной гимнастике завоевала 8 золотых медалей, не сумев победить только в одном виде программы – в групповых упражнениях с пятью мячами. В нём россиянки заняли третье место. Ранее золотые медали российской сборной принесли Екатерина Селезнёва в упражнении с обручем, Дина Аверина в упражнениях с мячом, булавами, лентой и в индивидуальном многоборье. Ещё две золотые награды россиянки завоевали в командном турнире и в групповом многоборье.
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