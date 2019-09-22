Российский борец Идрисов – серебряный призёр чемпионата мира в Нур-Султане

В Нур-Султане (Казахстан) продолжается чемпионат мира по вольной борьбе. В заключительный день соревнований российский борец Магомедрасул Идрисов принёс национальной команде серебряную награду.



В схватке за золотую медаль в весовой категории до 61 кг россиянин уступил представителю Грузии Беке Ломтадзе – 1:6. В поединках за бронзовые медали борец из Индии Рахул Аваре одолел американца Тайлера Граффа со счётом 11:4, а Бехрам Эхсанпур из Ирана оказался сильнее Аббоса Рахманова из Узбекистана – 8:0.



Напомним, в весовой категории до 125 кг Россия осталась без медалей. Алан Хугаев ещё на ранней стадии плей-офф уступил Александру Хоцяновскому из Украины, который не сумел выйти в финал и довольствовался бронзовой медалью.