Российский борец Идрисов – серебряный призёр чемпионата мира в Нур-Султане
В Нур-Султане (Казахстан) продолжается чемпионат мира по вольной борьбе. В заключительный день соревнований российский борец Магомедрасул Идрисов принёс национальной команде серебряную награду.
В схватке за золотую медаль в весовой категории до 61 кг россиянин уступил представителю Грузии Беке Ломтадзе – 1:6. В поединках за бронзовые медали борец из Индии Рахул Аваре одолел американца Тайлера Граффа со счётом 11:4, а Бехрам Эхсанпур из Ирана оказался сильнее Аббоса Рахманова из Узбекистана – 8:0.
Напомним, в весовой категории до 125 кг Россия осталась без медалей. Алан Хугаев ещё на ранней стадии плей-офф уступил Александру Хоцяновскому из Украины, который не сумел выйти в финал и довольствовался бронзовой медалью.
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