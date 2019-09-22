Сельский: болельщики не имеют права писать, что нам нечего делать на КМ по регби

Хукер сборной России Станислав Сельский высказался о пессимизме некоторых болельщиков, утверждавших, что национальную команду на Кубке мира ждут поражения с разницей в 50-60 очков.



«Российские болельщики (не говорю обо всех сейчас) не имеют права перед началом турнира писать, что сборной их страны нечего делать на Кубке мира, что лучше купить билеты обратно домой, чем получить поражение с разницей в 70 очков и т.д. и т.п. Так главную команду своей страны не поддерживают! Я очень разочаровался в этих людях. Именно как в болельщиках.



Ни один игрок не испытает положительных эмоций, если перед стартом самого главного турнира в жизни будет читать подобные вещи. Этим людям мы ничего доказывать не хотим, у команды огромное желание доказать самим себе, что мы можем играть с лучшими командами мира и выглядеть в этих матчах достойно. Мы играли за свою страну, за её честь.



Истинные болельщики, которые действительно переживают за нас всем сердцем и искренне болеют за сборную России, верили в нас до турнира, были с нами в тот день и у экранов телевизоров, и здесь, в Токио. Их было прекрасно слышно! Огромное спасибо им и низкий поклон!



Мы читаем социальные сети, видим, что пишут люди. Команде было очень приятно читать после игры с Японией посты настоящих болельщиков, которые поддерживали нас и защищали перед псевдоболельщиками. Надеюсь, придёт время и у нас появятся люди, которые будут с нами и в дни побед, и в дни поражений», — приводит слова Сельского Федерация регби России.