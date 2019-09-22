Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Россиянин Найфонов – бронзовый призёр ЧМ по вольной борьбе в Нур-Султане

Россиянин Найфонов – бронзовый призёр ЧМ по вольной борьбе в Нур-Султане
Другие / Борьба 0

В Нур-Султане (Казахстан) продолжается чемпионат мира по вольной борьбе. В заключительный день соревнований российский борец Артур Найфонов завоевал бронзовую награду.

В поединке за третье место в весовой категории до 86 кг он оказался сильнее представителя Сан-Марино Назема Амина Майлза – 6:0. В другой схватке за бронзовую медаль колумбиец Карлос Искьердо встретится со швейцарцем Штефаном Райхмутом. В поединке за золото сойдутся Дипак Пуниа из Индии и Хассан Язданишарати из Ирана.

В финальной схватке в весовой категории до 97 кг олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев поборется за победу с Шарифом Шарифовым из Азербайджана.

Ранее серебряную медаль российской команде принёс Магомедрасул Идрисов в весовой категории до 61 кг. В финальной схватке он уступил представителю Грузии Беке Ломтадзе. Бронзовым призёром в весовой категории до 79 кг стал Гаджи Набиев, одолевший представителя Узбекистана Рашида Курбанова в поединке за третье место.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент