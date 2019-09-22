Россиянин Найфонов – бронзовый призёр ЧМ по вольной борьбе в Нур-Султане

В Нур-Султане (Казахстан) продолжается чемпионат мира по вольной борьбе. В заключительный день соревнований российский борец Артур Найфонов завоевал бронзовую награду.
В поединке за третье место в весовой категории до 86 кг он оказался сильнее представителя Сан-Марино Назема Амина Майлза – 6:0. В другой схватке за бронзовую медаль колумбиец Карлос Искьердо встретится со швейцарцем Штефаном Райхмутом. В поединке за золото сойдутся Дипак Пуниа из Индии и Хассан Язданишарати из Ирана.
В финальной схватке в весовой категории до 97 кг олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев поборется за победу с Шарифом Шарифовым из Азербайджана.
Ранее серебряную медаль российской команде принёс Магомедрасул Идрисов в весовой категории до 61 кг. В финальной схватке он уступил представителю Грузии Беке Ломтадзе. Бронзовым призёром в весовой категории до 79 кг стал Гаджи Набиев, одолевший представителя Узбекистана Рашида Курбанова в поединке за третье место.
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