Борец-вольник Садулаев в 4-й раз стал чемпионом мира, одолев в финале Шарифова

Российский борец вольного стиля олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев на чемпионате мира по спортивной борьбе в Нур-Султане (Казахстан) завоевал золотую медаль. В финальной схватке в весовой категории до 97 кг он одолел Шарифа Шарифова из Азербайджана со счётом 4:0 и стал четырёхкратным чемпионом мира.

Бронзовыми призёрами в этой весовой категории стали американец Кайл Снайдер и Магомедгаджи Нуров из Македонии.

Золото Садулаева стало пятым для сборной России по вольной борьбе на чемпионате мира в Нур-Султане. Ранее ещё четыре российских борца вольного стиля завоевали золотые медали мирового первенства: Заур Угуев (до 57 кг) оказался сильнее Сулеймана Атли из Турции, Гаджимурат Рашидов (до 65 кг) одолел казахстанца Даулета Ниязбекова, Давид Баев (до 70 кг) победил Нуркожу Капанова из Казахстана, Заурбек Сидаков (до 74 кг) взял верх над Франком Чамизо из Италии.