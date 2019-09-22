Винер-Усманова: слава богу, что проиграли одну золотую медаль

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова подвела итоги завершившегося в Баку чемпионата мира, на котором сборная России взяла восемь из девяти золотых наград.

«Слава богу, получилось так, что мы проиграли одну золотую медаль. Очень рада, что кто-то другой встал на первое место. Потому что когда не одна команда всё выигрывает, в этом есть какая-то интрига. Хорошо, что выиграла Япония, эта команда тоже работает в России, уже четыре года, у тренера Быстровой в Санкт-Петербурге. И их победа тоже в какой-то степени заслуга российской школы.

Что не получилось в упражнениях с мячами? К сожалению, была та же самая ошибка, что и накануне. Но, видимо, так и должно быть. С одной стороны, нельзя всё выигрывать. С другой, девочки тоже должны понимать, что они не боги и впереди ещё много работы», — приводит слова Винер-Усмановой «Команда России».

Российская группа не сумела стать чемпионом мира в упражнении с пятью мячами. Остальные восемь золотых медалей завоевали российские гимнастки.