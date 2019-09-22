Глава iNADO: России даны три недели, чтобы объяснить ВАДА несоответствие данных

Глава iNADO датчанин Михаэль Аск подтвердил появившуюся информацию о несоответствии данных Московской антидопинговой лаборатории, переданных Россией в ВАДА, и копией той же базы, полученной ВАДА от осведомителя Григория Родченкова.

«В прошлую пятницу ВАДА проинформировала меня об этом. Мне сказали, что агентство инициировало процесс, по которому России теперь даны три недели, чтобы объяснить ВАДА неточности в данных о допинге, обнаруженных экспертами агентства», — приводит слова Аска Sportspressen.dk.

Аск считает, что если должного объяснения не будет предоставлено, то дело будет иметь серьёзные последствия для России.

«Конечно же, ВАДА должно снова исключить РУСАДА. И, возможно, следует также наказать страну в целом, а не только национальное антидопинговое агентство. Несмотря на то что сами спортсмены-мошенники должны быть наказаны, ответственность несёт и вся российская политическая система. А также МОК, который был против коллективного наказания России», — сказал Аск.