«Кристалл» в четвёртый раз завоевал Кубок России по пляжному футболу

В Сочи завершился Кубок России — 2019 по пляжному футболу. В финале «Кристалл» из Санкт-Петербурга переиграл московский «Спартак» со счётом 5:4. В составе победителей по 2 раза отличились Кирилл Романов и Родриго, один гол на счету Датиньи.

В матче за третье место саратовская «Дельта» победила самарские «Крылья Советов» со счётом 9:5.

«Кристалл» завоевал Кубок России третий год кряду и в четвёртый раз в истории.

Самым ценным игроком турнира был признан Датинья, а лучшим бомбардиром и ассистентом стал Родриго. Оба бразильца представляют «Кристалл». Лучшим вратарём Кубка России стал Павел Баженов из «Спартака».

«Кристалл» также получил приз фэйр-плей как команда, собравшая меньше всех жёлтых и красных карточек.

Пляжный футбол. Кубок России. Сочи

Финал

«Спартак» (Москва) – «Кристалл» (Санкт-Петербург) – 4:5 (1:1, 0:2, 3:2).

За третье место

«Дельта» (Саратов) – «Крылья Советов» (Самара) – 9:5 (1:4, 5:0, 3:1).