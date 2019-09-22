«Кристалл» в четвёртый раз завоевал Кубок России по пляжному футболу

В Сочи завершился Кубок России — 2019 по пляжному футболу. В финале «Кристалл» из Санкт-Петербурга переиграл московский «Спартак» со счётом 5:4. В составе победителей по 2 раза отличились Кирилл Романов и Родриго, один гол на счету Датиньи.
В матче за третье место саратовская «Дельта» победила самарские «Крылья Советов» со счётом 9:5.
«Кристалл» завоевал Кубок России третий год кряду и в четвёртый раз в истории.
Самым ценным игроком турнира был признан Датинья, а лучшим бомбардиром и ассистентом стал Родриго. Оба бразильца представляют «Кристалл». Лучшим вратарём Кубка России стал Павел Баженов из «Спартака».
«Кристалл» также получил приз фэйр-плей как команда, собравшая меньше всех жёлтых и красных карточек.
Пляжный футбол. Кубок России. Сочи
Финал
«Спартак» (Москва) – «Кристалл» (Санкт-Петербург) – 4:5 (1:1, 0:2, 3:2).
За третье место
«Дельта» (Саратов) – «Крылья Советов» (Самара) – 9:5 (1:4, 5:0, 3:1).
- 22 сентября 2019
-
20:00
-
19:13
-
18:55
-
18:26
-
17:53
-
17:42
-
17:34
-
16:46
-
16:45
-
16:31
-
15:55
-
15:45
-
15:33
-
15:30
-
14:49
-
14:35
-
13:49
-
13:12
-
12:59
-
12:32
-
11:48
-
10:58
-
10:56
-
10:36
-
10:21
-
10:17
-
10:13
-
09:41
-
09:28
-
09:25
-
09:03
-
00:05
- 21 сентября 2019
-
23:51
-
23:41
-
23:11