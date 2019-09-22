Конеру выиграла этап Гран-при ФИДЕ в Сколково, Горячкина — вторая

В Деловом центре Сколково завершился первый этап Гран-при ФИДЕ среди женщин.

В партиях заключительного, 11-го тура лидер соревнований Хампи Конеру из Индии белыми фигурами сыграла вничью с чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и обеспечила себе чистое первое место.

Претендентка Александра Горячкина в упорной борьбе переиграла шведку Пию Крамлинг, благодаря чему догнала будущую соперницу в матче за титул и заняла второе место по дополнительным показателям.

В остальных партиях Элизабет Петц выиграла у Алины Кашлинской, Антуанета Стефанова взяла верх над Александрой Костенюк, вничью сыграли Мари Себаг и Валентина Гунина, Дронавалли Харика и Екатерина Лагно.

Итоговое положение участниц

1. Конеру (Индия) — 8 очков из 11.

2-3. Горячкина (Россия), Цзюй Вэньцзюнь (Китай) — по 7,5.

4. Лагно (Россия) — 6,5,

5-6. Гунина (Россия), Петц (Германия) — по 6.

7. Харика (Индия) – 5.

8-9. Кашлинская, Костенюк (обе — Россия) — по 4,5.

10-11. Себаг (Франция), Стефанова (Болгария) — по 4.

12. Крамлинг (Швеция) — 2,5.