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IWF обсудит с ВАДА возможную подделку данных Московской лаборатории

IWF обсудит с ВАДА возможную подделку данных Московской лаборатории
Другие / Прочие виды спорта 0

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) намерена срочно связаться с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), чтобы разъяснить ситуацию относительно дел, которые она возбудила против российских спортсменов, сообщает Inside the Games. Доказательства вытекали из данных Московской антидопинговой лаборатории, переданных Россией ВАДА. Теперь в СМИ появилась информация, что эти данные были изменены перед передачей.

Отчёт о том, что информация, полученная из Московской лаборатории, возможно, была подделана Россией, прежде чем была передана ВАДА, будет представлен исполнительному комитету ВАДА 23 сентября в Токио. Если обвинения будут доказаны, ВАДА может вновь приостановить деятельность Российского антидопингового агентства, которое было восстановлено в сентябре 2018 года.

Это также может поставить под сомнение дела, основанные на доказательствах, вытекающих из данных лаборатории, которые окажутся ненадёжными. Это касается 12 дел против российских штангистов, которые открыла IWF.

Ещё семеро российских штангистов отстранены на основании данных ВАДА
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