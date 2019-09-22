IWF обсудит с ВАДА возможную подделку данных Московской лаборатории

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) намерена срочно связаться с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), чтобы разъяснить ситуацию относительно дел, которые она возбудила против российских спортсменов, сообщает Inside the Games. Доказательства вытекали из данных Московской антидопинговой лаборатории, переданных Россией ВАДА. Теперь в СМИ появилась информация, что эти данные были изменены перед передачей.
Отчёт о том, что информация, полученная из Московской лаборатории, возможно, была подделана Россией, прежде чем была передана ВАДА, будет представлен исполнительному комитету ВАДА 23 сентября в Токио. Если обвинения будут доказаны, ВАДА может вновь приостановить деятельность Российского антидопингового агентства, которое было восстановлено в сентябре 2018 года.
Это также может поставить под сомнение дела, основанные на доказательствах, вытекающих из данных лаборатории, которые окажутся ненадёжными. Это касается 12 дел против российских штангистов, которые открыла IWF.
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