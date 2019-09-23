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Игрок в американский футбол чуть не нокаутировал партнёра, празднуя тачдаун

Игрок в американский футбол чуть не нокаутировал партнёра, празднуя тачдаун
Другие / Прочие виды спорта 0

В соревнованиях по американскому футболу, проводимых Национальной университетской спортивной ассоциацией (NCAA), игрок Rutgers странным способом отпраздновал тачдаун: от бурной радости он ударил своего квотербека в голову.

Rutgers представляет в NCAA Ратгерский университет — крупнейшее высшее учебное заведение штата Нью-Джерси (США).

«Футбольные празднования в колледже выходят из-под контроля», — подписано видео в «Твиттере» NCAA football.

Видео доступно в «твиттере» журналиста Брайана Фонсеки.

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