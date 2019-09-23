Игрок в американский футбол чуть не нокаутировал партнёра, празднуя тачдаун
В соревнованиях по американскому футболу, проводимых Национальной университетской спортивной ассоциацией (NCAA), игрок Rutgers странным способом отпраздновал тачдаун: от бурной радости он ударил своего квотербека в голову.
Rutgers представляет в NCAA Ратгерский университет — крупнейшее высшее учебное заведение штата Нью-Джерси (США).
«Футбольные празднования в колледже выходят из-под контроля», — подписано видео в «Твиттере» NCAA football.
- 23 сентября 2019
-
00:58
-
00:42
-
00:21
-
00:00
- 22 сентября 2019
-
23:28
-
23:05
-
22:52
-
22:44
-
21:17
-
20:32
-
20:00
-
19:13
-
18:55
-
18:26
-
17:53
-
17:42
-
17:34
-
16:46
-
16:45
-
16:31
-
15:55
-
15:45
-
15:33
-
15:30
-
14:49
-
14:35
-
13:49
-
13:12
-
12:59
-
12:32
-
11:48
-
10:58
-
10:56
-
10:36
-
10:21
Партнерский контент