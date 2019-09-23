Тедеев: не признаём награды других проб, кроме золота

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев считает, что его подопечные на предолимпийском чемпионате мира в Нур-Султане вновь продемонстрировали своё превосходство, собрав половину золотых наград турнира. Чемпионами мира стали Заур Угуев (до 57 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг).

«Мы завоевали 50 процентов золотых медалей чемпионата, ещё столько же увозят домой представители других стран. Мы не признаём награды других проб, так что результат мог быть ещё лучше. В Казахстане мы продемонстрировали превосходство нашей школы и специалистов. Хочу поблагодарить всю команду — тренеров и спортсменов, они доказали, что в мире лучше нас никого нет», — приводит слова Тедеева ТАСС.

Российские вольники на чемпионате мира не смогли завоевать лишь одну лицензию на Олимпиаду в Токио — в весовой категории до 125 кг.

«Лицензии доберём, куда мы денемся. Пусть ни у кого не будет сомнений, что сборная России по вольной борьбе выступит на Олимпийских играх в Токио в полном составе», — заверил Тедеев.