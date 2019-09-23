Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Тедеев: не признаём награды других проб, кроме золота

Тедеев: не признаём награды других проб, кроме золота
Другие / Борьба 0

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев считает, что его подопечные на предолимпийском чемпионате мира в Нур-Султане вновь продемонстрировали своё превосходство, собрав половину золотых наград турнира. Чемпионами мира стали Заур Угуев (до 57 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг).

«Мы завоевали 50 процентов золотых медалей чемпионата, ещё столько же увозят домой представители других стран. Мы не признаём награды других проб, так что результат мог быть ещё лучше. В Казахстане мы продемонстрировали превосходство нашей школы и специалистов. Хочу поблагодарить всю команду — тренеров и спортсменов, они доказали, что в мире лучше нас никого нет», — приводит слова Тедеева ТАСС.

Российские вольники на чемпионате мира не смогли завоевать лишь одну лицензию на Олимпиаду в Токио — в весовой категории до 125 кг.

«Лицензии доберём, куда мы денемся. Пусть ни у кого не будет сомнений, что сборная России по вольной борьбе выступит на Олимпийских играх в Токио в полном составе», — заверил Тедеев.

Российские борцы-вольники показали второй результат на ЧМ в новейшей истории

Источник: ТАСС

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент