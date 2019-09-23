Лалович будет переизбираться на пост президента UWW

Президент Объединённого мира борьбы Ненад Лалович ответил на вопрос о том, будет ли он баллотироваться на новый срок.
«Я буду выдвигаться. Ещё много предстоит сделать в области продвижения, маркетинга, коммерческих и ТВ-прав, создания турнирного продукта, развития пляжной борьбы, продвижения в Африке и Азии. Это и многое другое и станет содержанием работы бюро UWW и моей в том случае, если конгресс окажет мне честь руководить борьбой во время следующего президентского срока.
Выборный конгресс UWW состоится в сентябре 2020 года. В Нур-Султане бюро UWW утвердило повестку предстоящего конгресса. В том числе на нём будут подняты вопросы об ограничениях для президента в два срока и возрастном цензе в 75 лет для членов бюро", — приводит слова Лаловича ТАСС.
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